Кольцевая лампа Artstyle TL-603B
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Код товара: 131098
Производитель: Artstyle
4 990₽
59
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Материал
- пластик
- Питание
- от сети
- Особенности
- регулировка яркости освещения, регулировка наклона и поворота плафона
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 6500
- Световой поток, лм
- 2000
- Мощность, Вт
- 36
- Ширина, см
- 6
- Длина, см
- 36.5
- Высота, см
- 35.5
- Ширина упаковки, см
- 6
- Длина упаковки, см
- 37
- Высота упаковки, см
- 36
- Вес, г
- 1.3
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