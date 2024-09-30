Штатив Rekam RL-20 LED TABLE Kit
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Код товара: 130867
Производитель: Rekam
1 990₽
23
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Совместимость
- смартфон
- Материал
- пластик, металл
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, штатив в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 5800
- Мощность, Вт
- 10
- Дополнительно
- пульт управления
- Подробная комплектация
- кольцевая светодиодная лампа. шнур питания с пультом и USB-разъёмом, держатель для смартфона, гибкое шарнирное крепление (Goose neck), крепление на стойку (штатив) с интегрированной шаровой головой, винт регулировки угла наклона лампы, настольный штатив высотой 5 см, инструкция, гарантийный талон
- Ширина упаковки, см
- 10
- Длина упаковки, см
- 25
- Высота упаковки, см
- 20
- Вес, г
- 1690
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