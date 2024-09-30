Штатив Rekam RL-26 LED Kit
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Код товара: 130856
Производитель: Rekam
3 990₽
47
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Совместимость
- смартфон
- Материал
- пластик, металл
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, штатив в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 5800
- Световой поток, лм
- 1400
- Мощность, Вт
- 11
- Подробная комплектация
- кольцевая светодиодная лампа, шнур питания с пультом и USB-разъёмом, держатель для смартфона, гибкое шарнирное крепление (Goose neck), крепление на стойку (штатив) с интегрированной шаровой головой, винт регулировки угла наклона лампы, студийная стойка REKAM LS3?200?2 (75-200 см), инструкция.
- Ширина упаковки, см
- 9
- Длина упаковки, см
- 73
- Высота упаковки, см
- 36
- Вес, г
- 1.46
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