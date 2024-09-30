Лампа светодиодная Led RL-18 II
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Код товара: 112018
Производитель: NONAME
Гарантия: 6 мес. от магазина
5 850₽
70
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Цвет
- белый
- Совместимость
- смартфоны
- Материал
- пластик
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, штатив в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 6500
- Дополнительно
- мощность - 55 Вт
- Подробная комплектация
- Упаковка, светодиодная лампа диаметром 45 см с поворотным держателем на штатив, три держателя для смартфонов на гибкой стойке, пульт дистанционного управления (батарейки входят в комплект), кабель питания от сети 220 В, штатив 70-210 см
- Ширина упаковки, см
- 70
- Высота упаковки, см
- 15
- Вес, г
- 900
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 43
12 июля 2023
Она настольная
1
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0
05.ru
12.07.2023 13:59:26
Здравствуйте! Это кольцевая лампа. Используется для съемки видео или фото, трансляций. Обеспечивает четкое освещение без теней, бликов, мерцаний.
Ответить
0 0
Г
Гость 43
12 июля 2023
Она настольная
1
0
0