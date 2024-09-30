Защитное стекло Whitestone Dome glass для Apple Watch Series 4/5 40 мм
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Код товара: 166446
Производитель: Whitestone
990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Вид
- глянцевая
- Модель часов
- Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5
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