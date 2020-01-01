Ремешок для фитнес трекера Xiaomi Mi Band 3/4 плетенный металический красный
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Код товара: 92677
Производитель: Прочее
мало
мало
850₽
10
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Характеристики
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- Материал
- метал
- Цвет
- красный
- Модель часов
- Xiaomi Mi Band 4, Xiaomi Mi Band 3
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