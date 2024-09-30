Универсальный кожаный ремешок для часов 20 mm LYAMBDA POLLUX DSP-15-20-DB Dark Blue
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-50%
990₽
1 990₽
8
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Характеристики
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- Материал
- кожа
- Цвет
- синий
- Дополнительная информация
- Ремешки серии POLLUX - изготовлены из мягкой кожи с уникальной системой гибкого магнитного крепления, что позволяет идеально подогнать браслет по руке. Компактные сегменты-магниты скрыты под слоем мягкой кожи и расположены по всей длине ремешка. Приложите одну половину ремешка к другой и магниты надежно зафиксируют браслет на руке.
Отзывы 1
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М
М
Магомед
20 апреля 2024
М
Магомед
20 апреля 2024
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