Силиконовый ремешок для Apple Watch 42/44/45 mm LYAMBDA ACRUX DSJ-30-44-BW Black/Wine red
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Код товара: 162237
Производитель: Lyambda
700₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал
- силикон
- Цвет
- бордовый, черный
- Дополнительная информация
- Ремешки серии ACRUX - изготовлены из специального силикона повышенной прочности с уникальной системой гибкого магнитного крепления, что позволяет идеально подогнать браслет по руке. Компактные сегменты-магниты скрыты под слоем мягкого силикона и расположены по всей длине ремешка. Приложите одну половину ремешка к другой и магниты надежно зафиксируют браслет на руке.
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