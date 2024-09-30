Керамический ремешок для Apple Watch 42/44/45 mm LYAMBDA LIBERTAS DS-APG-06-44-BD Black/Dark Blue
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Код товара: 160547
Производитель: Lyambda
2 300₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал
- керамика
- Цвет
- синий, черный
- Дополнительная информация
- Премиальный браслет серии Libertas выполнен из керамики. Хрупкая на первый взгляд керамика, не боится царапин. Ремешки из керамики и через десять лет могут выглядеть как новые, даже если носить их каждый день. Соприкосновение с этим материалом не вызывает аллергических реакций. Так что неприятных покраснений и раздражений на коже руки можно не бояться.
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