Кожаный ремешок для Apple Watch 38/40 mm LYAMBDA SERPENS LWA-28-40-WTP Desert snake
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-57%
850₽
1 990₽
10
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В магазинах:
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Характеристики
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- Материал
- кожа
- Цвет
- белый, желтый, черный
Отзывы 1
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А
А
Аделина
8 августа 2023
Достоинства
кожа
Недостатки
нет
Комментарии
забавный ремешок. Сделан если не из кожи, то из очень неплохой искусственной. Дизайн сделан под змею, выглядит не плохо. Ремешок не растягивается, не расклеивается, ничего не торчит
А
Аделина
8 августа 2023
Достоинства
кожа
Недостатки
нет
Комментарии
забавный ремешок. Сделан если не из кожи, то из очень неплохой искусственной. Дизайн сделан под змею, выглядит не плохо. Ремешок не растягивается, не расклеивается, ничего не торчит
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