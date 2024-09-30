Кожаный ремешок в два оборота для Apple Watch 42/44 mm LYAMBDA MERIDIANA LWA-01-44-BLP Blue-print
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Код товара: 132728
Производитель: Lyambda
1 200₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал
- кожа
- Цвет
- синий, бежевый
- Дополнительная информация
- MERIDIANA- это серия кожаных ремешков в два оборота "Double tour". MERIDIANA- это высококачественная кожа, каждый ремешок прошит вручную, классическая застежка из нержавеющей стали, ну и, конечно, модный неповторимый стиль.
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