Кожаный ремешок для Apple Watch 38/40 mm LYAMBDA POLLUX DSP-24-40-YL Yellow
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Код товара: 132710
Производитель: Lyambda
-60%
990₽
2 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Материал
- кожа
- Цвет
- желтый
- Дополнительная информация
- Ремешки серии POLLUX - изготовлены из мягкой кожи с уникальной системой гибкого магнитного крепления, что позволяет идеально подогнать браслет по руке. Компактные сегменты-магниты скрыты под слоем мягкой кожи и расположены по всей длине ремешка. Приложите одну половину ремешка к другой и магниты надежно зафиксируют браслет на руке.
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