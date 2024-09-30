Ремешок Mi band 3 металический плетёный с магнитом золотой
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Код товара: 128857
Производитель: Xiaomi
500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал
- сталь
- Цвет
- золотой
- Модель часов
- Xiaomi Mi Band 3
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