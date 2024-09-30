Ремешок Xiaomi Mi Smart Band 4C Strap (Orange)
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Код товара: 128852
Производитель: Xiaomi
170₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Материал
- силикон
- Цвет
- оранжевый
- Модель часов
- Xiaomi Mi Band 4С
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