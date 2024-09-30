Универсальный ремешок из нержавеющей стали для часов 20 mm LYAMBDA CAPELLA DS-GM-01-20-SC Seven Color
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Код товара: 115304
Производитель: Lyambda
-30%
1 050₽
1 490₽
12
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- фиолетовый
- Дополнительная информация
- Ремешки серии Capella выполнены из нержавеющей стали, имеют красивое и гладкое плетение. Изящно облегают запястье. Благодаря своим магнитным свойствам браслет идеально подгоняется по руке, а так же удобно и быстро застегивается. Изготавливаются на специальном итальянском оборудовании.
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