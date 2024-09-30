Универсальный ремешок из нейлона для часов 20 mm LYAMBDA VEGA DS-GN-03-20-2 Gray-green
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Код товара: 115278
Производитель: Lyambda
-60%
400₽
990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Материал
- нейлон
- Цвет
- зеленый
- Дополнительная информация
- Легкий и удобный ремешок серии Vega из двухслойного нейлона с удобным креплением на застежке‐липучке. Отлично выводит влагу, благодаря чему может использоваться в активных занятиях спортом.
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