Ремешок из нержавеющей стали для Apple Watch 38/40 mm LYAMBDA KITALFA LWA-08-40-GL Gold
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Код товара: 114879
Производитель: Lyambda
-33%
2 000₽
2 990₽
24
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мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- золотой
- Дополнительная информация
- Премиальный браслет серии KITALFA выполнен из нержавеющей стали c оригинальной кнопочной застежкой «бабочка»
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