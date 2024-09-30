Силиконовый ремешок для Apple Watch 42/44 mm LYAMBDA ALYA DS-APF06-44-12
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Код товара: 114866
Производитель: Lyambda
-31%
1 100₽
1 590₽
13
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В магазинах:
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Характеристики
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- Материал
- силикон
- Цвет
- рисунок
- Дополнительная информация
- Ремешки серии Alya - это стильные ремешки с модным принтом изготовлены из силикона повышенной прочности. Ремешок из силикона идеально ложится на руку. Он не растянется и не поменяет формы при длительной носке. Еще один плюс — его легко корректировать под нужный размер.
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