Силиконовый ремешок для Apple Watch 38/40 mm LYAMBDA AVIOR DSJ-17-40-WT White
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Код товара: 114849
Производитель: Lyambda
-46%
700₽
1 290₽
8
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Характеристики
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- Материал
- силикон
- Цвет
- белый
- Дополнительная информация
- Спортивный ремешок серии AVIOR изготовлен из специального силикона повышенной прочности. Данный тип силикона применяется в пищевой промышленности, обладает всеми свойствами этого качественного материала, и не вызывает аллергии. Ремешок из такого материала комфортно сидит на руке, силикон плотный, гладкий и приятный на ощупь. Классическая застёжка из нержавеющей стали надёжно фиксирует ремешок на запястье.
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