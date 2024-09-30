Силиконовый чехол for Apple Watch 38/40 mm LYAMBDA ALTAIR DS-APS08-40-WR Wine red
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Код товара: 114831
Производитель: Lyambda
800₽
990₽
9
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Силиконовый ремешок для Apple Watch 38/40 mm LYAMBDA ALTAIR DS-APS08-40-BK Black
900₽
990₽
Характеристики
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- Материал
- силикон
- Цвет
- бордовый
- Дополнительная информация
- Спортивный ремешок серии Altair изготовлен из специального силикона повышенной прочности. Данный тип силикона применяется в пищевой промышленности, обладает всеми свойствами этого качественного материала, и не вызывает аллергии. Ремешок из такого материала комфортно сидит на руке, силикон плотный, гладкий и приятный на ощупь. Застёжка из нержавеющей стали надёжно фиксирует ремешок на запястье.
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