Чехол силиконовый "vlp" Soft Touch, тонкий силикон, для AirPods (3rd generation), коралловый
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Код товара: 164156
Производитель: VLP
600₽
7
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип товара
- чехол для наушников
- Материал
- силикон
- Цвет
- коралловый
- Совместимость
- AirPods
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