Baseus чехол для Airpods с функцией беспроводного ЗУ Wireless charger case Red
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Код товара: 134807
Производитель: Baseus
-70%
300₽
990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип товара
- чехол для наушников
- Материал
- силикон
- Цвет
- красный
- Совместимость
- AirPods
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