Чехол Lagerfeld для Airpods Silicone case with ring Black
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Код товара: 110619
Производитель: Lagerfeld
19 января
19 января
1 050₽
27
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип товара
- чехол для наушников
- Материал
- силикон
- Цвет
- черный
- Совместимость
- AirPods
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