AcmePower AP CH-P1640 for Olympus Li-40B / Li-42B / Nikon EN-EL10 / Casio NP-80 / Pentax D-Li63 / FujiFilm NP-45 / Kodak KLIC-7006 (Авто+сетевой)
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Код товара: 15540
Производитель: AcmePower
мало
мало
510₽
15
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Характеристики
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- Совместим с брендами
- Casio, Fuji, Kodak, Olympus, Pentax, Nikon
- Тип
- зарядное устройство
- Совместим с моделями
- Casio NP-80, Fuji NP45, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, Olympus Li40B, Olympus Li42B, Pentax D-Li63
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