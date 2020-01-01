Штатив Hama Star63(4163) бронзовый
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Код товара: 33949
Производитель: Hama
31 декабря
31 декабря
2 990₽
149
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от 2 до 5 дней
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О товаре
трипод, напольный, для фото- и видеокамер, от 66 до 166 см, головка: 3D, уровень, вес: 1.74 кг
Характеристики
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- Тип штатива
- напольный
- Назначение
- для фото- и видеокамер
- Максимальная нагрузка, кг
- 4
- Высота съемки
- от 66 до 166 см
- Головка
- в комлекте
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