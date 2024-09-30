Штатив монопод Rekam RM-120 черный
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Код товара: 130323
Производитель: Rekam
1 890₽
22
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип штатива
- монопод напольный
- Назначение
- для фото- и видеокамер
- Максимальная нагрузка, кг
- 3
- Высота съемки
- от 54 до 171 см
- Головка
- в комлекте, съемная
- Длина (в сложенном состоянии), см
- 54
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