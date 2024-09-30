Штатив Rekam LED-10s
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Код товара: 130308
Производитель: Rekam
1 790₽
21
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип штатива
- трипод
- Назначение
- для смартфонов
- Максимальная нагрузка, кг
- 0.3
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