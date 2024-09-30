Комплект флуоресцентных осветителей с зонтами Rekam CL4-600-UM Kit
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Код товара: 137877
Производитель: Rekam
13 800₽
165
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Характеристики
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- Тип элементов освещения
- флуоресцентные лампы
- Установка осветителя
- на пол
- Максимальная цветовая температура, K
- 5500
- Минимальная цветовая температура, K
- 5500
- Количество фильтров в комплекте
- нет
- Фильтры света
- нет
- Шторки
- нет
- Дистанционное управление
- нет
- Количество ламп/светодиодов
- 8
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