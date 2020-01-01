Nikon Nikkor AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro
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Код товара: 15504
Производитель: Nikon
мало
мало
36 000₽
847
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О товаре
макрообъектив, АФ, УЗ мотор, асф. линзы, 73x89 мм, 425 г, Nikon F
Характеристики
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- Тип объектива
- макрообъектив
- Фокусное расстояние
- 60 мм
- Диафрагма
- F2.80
- Автоматическая фокусировка
- есть
- Минимальная диафрагма
- F32
- Крепление
- Nikon F
- Фокусировочный мотор
- есть
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