Samyang MF 8mm f/3.5 Fisheye E-Mount (NEX) Minolta/Sony Объектив
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 15501
Производитель: Samyang
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
15 600₽
406
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
"рыбий глаз", кроп, асф. линзы, 75x77.3 мм, 443 г, Canon EF-S
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип объектива
- "рыбий глаз"
- Фокусное расстояние
- 8 мм
- Диафрагма
- F3.50
- Автоматическая фокусировка
- нет
- Минимальная диафрагма
- F22
- Крепление
- Canon EF-S
- Для неполнокадровых фотоаппаратов
- да
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.