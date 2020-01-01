Светофильтр Hoya ND X16 PRO1D 77mm
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Код товара: 10570
Производитель: Hoya
мало
мало
4 200₽
161
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Характеристики
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- Тип
- нейтрально-серый
- Диаметр, мм
- 77
- Количество ступеней затемнения
- 16
- Назначение
- снижение интенсивности светового потока, для ведения съемки при яррком освещении и открытой диафрагме, используя длительные выдержки для достижения эффекта динамики
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