Рюкзак для зеркальной фотокамеры Hama Miami 150 черный/красный
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Код товара: 78090
Производитель: Hama
мало
мало
2 950₽
95
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Характеристики
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- Тип
- Рюкзак
- Материал
- полиэстер
- Защита от воды
- Да
- Цвет
- черный
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