Фотосумка Hama H-103833 Syscase 90 Colt 13 х 8 х 11 см черный
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Код товара: 16090
Производитель: Hama
мало
мало
750₽
25
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- сумка для фотокамеры
- Материал
- текстиль
- Вес, г
- 170
- Внутренние габариты (ВхТхД)
- 11х8х13 см
- Защита от воды
- есть
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