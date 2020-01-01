Фотосумка Hama H-103905 Ancona 110 Colt 16 x 10 x 16 см политекс черный
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Код товара: 16085
Производитель: Hama
мало
мало
1 550₽
52
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О товаре
сумка для фотокамеры, текстиль , защита от воды
Характеристики
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- Тип
- сумка для фотокамеры
- Материал
- текстиль
- Вес, г
- 330
- Внутренние габариты (ВхТхД)
- 16х10х16 см
- Защита от воды
- есть
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