Sony BP-U60
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Код товара: 15532
Производитель: Sony
Гарантия: 1 мес.
мало
мало
15 700₽
466
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Характеристики
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- Тип
- аккумулятор
- Совместимые бренды
- Sony
- Совместимые модели
- PMW-100, PMW-150, PMW-200, PMW-300K1, PMW-EX1, PMW-EX1R, PMW-EX3, PXW-X160, PXW-X180, PXW-X200, PMW-F3K, PMW-F3L, PXW-FS5, PXW-FS7, PXW-FS7K
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