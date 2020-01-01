Камера видеонаблюдения Nobelic NBLC-3330F-WSD
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 95115
Производитель: Nobelic
мало
мало
4 900₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- уличная
- Объектив
- фикс. фокус
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 30 м
- Тип карты памяти
- microSD
- Класс защиты IP
- IP66
- Мин. рабочая температура, °C
- -30
- Макс. рабочая температура, °C
- 50
- Поддержка кодеков
- H.264, MJPEG
- Изображение
- цветное
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2304x1296
- Количество мегапикселей
- 3
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia JTSXJ01CM
4 450₽
64
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia Xiaobai MJSXJ03CM
5 390₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500 (B)
4 170₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera 1080p
4 220₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения YI 1080p Dome Camera Black YHS.2016B
4 220₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
4 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.