Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia JTSXJ01CM
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Код товара: 83863
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
4 450₽
53
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Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Макс. угол обзора, градусов
- 360
- Дальность ИК-подсветки
- 9 м
- Тип карты памяти
- microSD
- Класс защиты IP
- IP65
- Мин. рабочая температура, °C
- -10
- Макс. рабочая температура, °C
- 50
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 360
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Количество мегапикселей
- 2
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