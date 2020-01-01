Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia Xiaobai MJSXJ03CM
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Код товара: 83832
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
5 390₽
64
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Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Объектив
- фикс. фокус
- Функции и особенности
- слот для карт памяти, встроенный динамик, встроенный микрофон
- Мин. рабочая температура, °C
- -10
- Макс. рабочая температура, °C
- 50
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 360
- Угол обзора камеры по вертикали, градусов
- 85
- Датчики
- движения
- Поддержка кодеков
- H.265
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
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