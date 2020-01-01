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Камеры видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia Xiaobai MJSXJ03CM

Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia Xiaobai MJSXJ03CM

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Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia Xiaobai MJSXJ03CM
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Код товара: 83832
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
5 390₽
64
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Характеристики
Стандарт видеокамеры
IP
Объектив
фикс. фокус
Функции и особенности
слот для карт памяти, встроенный динамик, встроенный микрофон
Мин. рабочая температура, °C
-10
Макс. рабочая температура, °C
50
Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
360
Угол обзора камеры по вертикали, градусов
85
Датчики
движения
Поддержка кодеков
H.265
Макс. разрешение видеокамеры
1920x1080
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа