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Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14

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Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 187757
Производитель: Xiaomi
нет отзывов
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4 990₽
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4 600₽
О товаре

Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14

IP-камера оптимизирована для ведения съемки за пределами помещения. Корпус камеры защищен от воздействия влаги и пыли по стандарту IP65. Датчик CMOS 2 Мп и инфракрасная подсветка позволяют получать четкое и реалистичное видео в различных условиях. Объектив с углом обзора 130 градусов обеспечивает широкий охват происходящего вокруг. Встроенные динамик и микрофон отвечают за четкую аудиосвязь. Подключение может осуществляться беспроводным (по Wi-Fi) и проводным (с помощью разъема RJ45) способами. Функциональные возможности дополнены системой обнаружения движения. В комплекте поставляются кабель для проводного соединения, крепежные элементы и базовая станция.
Характеристики
Тип видеокамеры
уличная
Макс. угол обзора, градусов
130
Ночной режим
есть
ИК-подсветка
есть
Изображение
цветное, черно-белое
Макс. разрешение видеокамеры
1920 x 1080
Количество мегапикселей
2
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4 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 500 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?