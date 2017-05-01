О товаре

Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14 IP-камера оптимизирована для ведения съемки за пределами помещения. Корпус камеры защищен от воздействия влаги и пыли по стандарту IP65. Датчик CMOS 2 Мп и инфракрасная подсветка позволяют получать четкое и реалистичное видео в различных условиях. Объектив с углом обзора 130 градусов обеспечивает широкий охват происходящего вокруг. Встроенные динамик и микрофон отвечают за четкую аудиосвязь. Подключение может осуществляться беспроводным (по Wi-Fi) и проводным (с помощью разъема RJ45) способами. Функциональные возможности дополнены системой обнаружения движения. В комплекте поставляются кабель для проводного соединения, крепежные элементы и базовая станция.