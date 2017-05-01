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Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14
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Код товара: 187757
Производитель: Xiaomi
4 990₽
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О товаре
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p MWC14IP-камера оптимизирована для ведения съемки за пределами помещения. Корпус камеры защищен от воздействия влаги и пыли по стандарту IP65. Датчик CMOS 2 Мп и инфракрасная подсветка позволяют получать четкое и реалистичное видео в различных условиях. Объектив с углом обзора 130 градусов обеспечивает широкий охват происходящего вокруг. Встроенные динамик и микрофон отвечают за четкую аудиосвязь. Подключение может осуществляться беспроводным (по Wi-Fi) и проводным (с помощью разъема RJ45) способами. Функциональные возможности дополнены системой обнаружения движения. В комплекте поставляются кабель для проводного соединения, крепежные элементы и базовая станция.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип видеокамеры
- уличная
- Макс. угол обзора, градусов
- 130
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Изображение
- цветное, черно-белое
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920 x 1080
- Количество мегапикселей
- 2
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