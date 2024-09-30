Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C110
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Код товара: 161095
Производитель: TP-LINK
2 690₽
32
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В магазинах:
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О товаре
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C110IP-камера устанавливается в помещении и позволяет фиксировать записи в формате H.264 в разрешении 2304x1296. В этом заслуга матрицы CMOS с поддержкой 3 Мп, которая лежит в основе устройства. Камера снимает со скоростью 15 кадров/с и допускает запись видео в облако или на карту памяти. При поддержке Wi-Fi можно синхронизировать с мобильным устройством, что открывает доступ к приложению Tapo. Через него можно управлять функциями камеры, задавать необходимые настройки. Встроенная ИК-подсветка будет освещать пространство в радиусе 9 м, что обеспечивает ночное видение. Запись происходит по срабатыванию датчика движения. Удобство пользования обеспечивает возможность настройки Push-уведомлений, которые будут приходить на смартфон при обнаружении движений. Активация охранного режима допускает световую и звуковую сигнализацию, что позволяет спугнуть незваных гостей, напугать их. Модель содержит встроенный микрофон и динамик, поэтому запись будет фиксироваться со звуком.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- настольная, настенная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 3.3
- Макс. угол обзора, градусов
- 105
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 9 м
- Функции и особенности
- встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
- Тип карты памяти
- microSD
- Установка
- настольная, настенная
- Мин. рабочая температура, °C
- 0
- Макс. рабочая температура, °C
- 40
- Диафрагма
- f/2.0
- Датчики
- движения
- Поддержка кодеков
- H.264
- Адаптер питания в комплекте
- есть
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