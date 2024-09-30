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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C110 IP-камера устанавливается в помещении и позволяет фиксировать записи в формате H.264 в разрешении 2304x1296. В этом заслуга матрицы CMOS с поддержкой 3 Мп, которая лежит в основе устройства. Камера снимает со скоростью 15 кадров/с и допускает запись видео в облако или на карту памяти. При поддержке Wi-Fi можно синхронизировать с мобильным устройством, что открывает доступ к приложению Tapo. Через него можно управлять функциями камеры, задавать необходимые настройки. Встроенная ИК-подсветка будет освещать пространство в радиусе 9 м, что обеспечивает ночное видение. Запись происходит по срабатыванию датчика движения. Удобство пользования обеспечивает возможность настройки Push-уведомлений, которые будут приходить на смартфон при обнаружении движений. Активация охранного режима допускает световую и звуковую сигнализацию, что позволяет спугнуть незваных гостей, напугать их. Модель содержит встроенный микрофон и динамик, поэтому запись будет фиксироваться со звуком. Видео в высоком разрешении (3 МП) Ночное видение на расстоянии до 9 метров Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения Звуковая и световая сигнализация для незваных гостей Встроенный микрофон и динамик Хранение до 256 ГБ на карте microSD — приблизительно 512 часов (21 день) материала Простая настройка и управление с помощью приложения Tapo