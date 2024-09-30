О товаре

Камера видеонаблюдения TP-LINK VIGI C300HP-4 IP-камера с белым пластиковым корпусом предназначена для уличного монтажа. Оборудование выдерживает работу на морозе -30°C, не теряет работоспособности при нагреве до +60°C. Прибор поставляется с монтажным шаблоном и крепежными винтами. Система подключается стандартным для большинства IP-камер образом через RJ45-разъем с поддержкой питания PoE. Устройство оснащено матрицей 3 Мп, снимающей детальное видео с разрешением 2304x1296 dpi. Также вы можете улучшить детализацию и качество картинки, используя дополнительные настройки. Прибор способен снимать видео ночью и оповещать вас, если что-то закроет объектив камеры (антисаботаж). Также имеются датчики движения и пересечения заданной линии.