Камера видеонаблюдения TP-LINK VIGI C300HP-4
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Код товара: 160456
Производитель: TP-LINK
3 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Камера видеонаблюдения TP-LINK VIGI C300HP-4IP-камера с белым пластиковым корпусом предназначена для уличного монтажа. Оборудование выдерживает работу на морозе -30°C, не теряет работоспособности при нагреве до +60°C. Прибор поставляется с монтажным шаблоном и крепежными винтами. Система подключается стандартным для большинства IP-камер образом через RJ45-разъем с поддержкой питания PoE. Устройство оснащено матрицей 3 Мп, снимающей детальное видео с разрешением 2304x1296 dpi. Также вы можете улучшить детализацию и качество картинки, используя дополнительные настройки. Прибор способен снимать видео ночью и оповещать вас, если что-то закроет объектив камеры (антисаботаж). Также имеются датчики движения и пересечения заданной линии.
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- уличная
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 4
- Макс. угол обзора, градусов
- 114
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 30 м
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0.1
- Функции и особенности
- поддержка WDR, шумоподавление
- Интерфейсы
- Ethernet
- Установка
- настенная
- Класс защиты IP
- IP67
- Мин. рабочая температура, °C
- -30
- Макс. рабочая температура, °C
- 60
- Диафрагма
- f/2.0
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 82.5
- Угол обзора камеры по вертикали, градусов
- 44.9
- Датчики
- движения
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