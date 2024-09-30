Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
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Код товара: 159421
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
3 390₽
40
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О товаре
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210IP-камера – решение для дома или дачи. Модель поддерживает обнаружение движения, может отправлять уведомления при нештатных ситуациях, оснащена микрофоном и динамиком для связи, а также отличается высоким качеством изображения, что обусловлено CMOS-матрицей на 3 Мп. Благодаря ей камера может обеспечить качественную и детализированную картинку в разрешении 2304x1296 пикселей с частотой до 15 кадр./с. Также камера оснащена объективом с возможностью дистанционного управления наклоном и поворотом. Благодаря этому, а также широким углам обзора вы всегда сможете видеть все, что происходит в помещении – ни одна деталь не ускользнет от ваших глаз. Кроме того, за счет высокой светосилы и мощной ИК-подсветки камера позволит вести удобное наблюдение и качественную запись видео при плохой освещенности. Корпус выполнен из пластика, имеет компактные размеры и стильный дизайн, благодаря чему модель легко дополнит собой любой интерьер. Также камера отличается простой установкой – ее достаточно поместить на стол или любую другую плоскую поверхность. Подключение к устройствам осуществляется беспроводным способом – при помощи встроенного модуля Wi-Fi 4, который отличается высоким быстродействием. Управление работой и удаленный контроль за охраняемой территорией может осуществляться при помощи веб-интерфейса в браузере или мобильного приложения Tapo. Для записи видео может использоваться карта памяти емкостью до 256 ГБ или «облачный» сервис.
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- поворотная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 3.83
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 9 м
- Функции и особенности
- встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
- Тип карты памяти
- microSD
- Макс. угол поворота, градусов
- 360
- Макс. угол наклона, градусов
- 114
- Установка
- настольная, потолочная
- Мин. рабочая температура, °C
- 0
- Макс. рабочая температура, °C
- 40
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 360
- Угол обзора камеры по вертикали, градусов
- 114
- Датчики
- движения
- Поддержка кодеков
- H.264
- Адаптер питания в комплекте
- есть
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
А
А
Антигоева Бика Нурмагомедовна
1 декабря 2023
А
А
Антигоева Бика Нурмагомедовна
1 декабря 2023
А
Антигоева Бика Нурмагомедовна
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