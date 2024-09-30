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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210

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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 159421
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
5
2 отзыва
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ДО 30.09.24

3 390₽
40
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Камера видеонаблюдения Xiaomi AW300
Камера видеонаблюдения Xiaomi AW300
3 990₽
О товаре

Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210

IP-камера – решение для дома или дачи. Модель поддерживает обнаружение движения, может отправлять уведомления при нештатных ситуациях, оснащена микрофоном и динамиком для связи, а также отличается высоким качеством изображения, что обусловлено CMOS-матрицей на 3 Мп. Благодаря ей камера может обеспечить качественную и детализированную картинку в разрешении 2304x1296 пикселей с частотой до 15 кадр./с. Также камера оснащена объективом с возможностью дистанционного управления наклоном и поворотом. Благодаря этому, а также широким углам обзора вы всегда сможете видеть все, что происходит в помещении – ни одна деталь не ускользнет от ваших глаз. Кроме того, за счет высокой светосилы и мощной ИК-подсветки камера позволит вести удобное наблюдение и качественную запись видео при плохой освещенности. Корпус выполнен из пластика, имеет компактные размеры и стильный дизайн, благодаря чему модель легко дополнит собой любой интерьер. Также камера отличается простой установкой – ее достаточно поместить на стол или любую другую плоскую поверхность. Подключение к устройствам осуществляется беспроводным способом – при помощи встроенного модуля Wi-Fi 4, который отличается высоким быстродействием. Управление работой и удаленный контроль за охраняемой территорией может осуществляться при помощи веб-интерфейса в браузере или мобильного приложения Tapo. Для записи видео может использоваться карта памяти емкостью до 256 ГБ или «облачный» сервис.
  • Отправка оповещений при обнаружении движения
    • Установите камеру на входе в квартиру, дом или гараж, чтобы обеспечить безопасность имущества. При обнаружении движения поступит уведомление, ведь это может быть как курьер, так и незваные гости — световая и звуковая сигнализация поможет отпугнуть последних.
  • Ночное видение
    • Можете спать спокойно — камера будет наблюдать за домом всю ночь. Инфракрасное ночное видение с длиной волны 850 нм поддерживает автоматический фильтр переключения цвета в условиях низкой освещённости на расстоянии до 9 метров.
  • Видео высокой чёткости
    • Записывайте видео в кристально чистом разрешении 3 МП и наблюдайте за тем, что в точности происходило в любое время, когда камера была включена. Будьте уверены, что ваши дети находятся в безопасности.
  • Живое видео и аудио
    • Вдали от дома вы сможете убедиться, что ваши питомцы не набедокурили, а двусторонняя аудиосвязь позволит передать им, что вы соскучились (или что пора перестать грызть диван).
    Характеристики
    Стандарт видеокамеры
    IP
    Тип видеокамеры
    поворотная
    Объектив
    фикс. фокус
    Мин. фокусное расстояние, мм
    3.83
    Ночной режим
    есть
    ИК-подсветка
    есть
    Дальность ИК-подсветки
    9 м
    Функции и особенности
    встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
    Тип карты памяти
    microSD
    Макс. угол поворота, градусов
    360
    Макс. угол наклона, градусов
    114
    Установка
    настольная, потолочная
    Мин. рабочая температура, °C
    0
    Макс. рабочая температура, °C
    40
    Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
    360
    Угол обзора камеры по вертикали, градусов
    114
    Датчики
    движения
    Поддержка кодеков
    H.264
    Адаптер питания в комплекте
    есть
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    А
    А
    Антигоева Бика Нурмагомедовна
    1 декабря 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    1 0
    А
    А
    Антигоева Бика Нурмагомедовна
    1 декабря 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    1 0
    А
    Антигоева Бика Нурмагомедовна
    1 декабря 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    1
    0
    Посмотреть все отзывы

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    В сравнение
    В избранное
    3 390₽
    40
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      завтра

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

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    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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