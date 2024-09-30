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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C210 IP-камера – решение для дома или дачи. Модель поддерживает обнаружение движения, может отправлять уведомления при нештатных ситуациях, оснащена микрофоном и динамиком для связи, а также отличается высоким качеством изображения, что обусловлено CMOS-матрицей на 3 Мп. Благодаря ей камера может обеспечить качественную и детализированную картинку в разрешении 2304x1296 пикселей с частотой до 15 кадр./с. Также камера оснащена объективом с возможностью дистанционного управления наклоном и поворотом. Благодаря этому, а также широким углам обзора вы всегда сможете видеть все, что происходит в помещении – ни одна деталь не ускользнет от ваших глаз. Кроме того, за счет высокой светосилы и мощной ИК-подсветки камера позволит вести удобное наблюдение и качественную запись видео при плохой освещенности. Корпус выполнен из пластика, имеет компактные размеры и стильный дизайн, благодаря чему модель легко дополнит собой любой интерьер. Также камера отличается простой установкой – ее достаточно поместить на стол или любую другую плоскую поверхность. Подключение к устройствам осуществляется беспроводным способом – при помощи встроенного модуля Wi-Fi 4, который отличается высоким быстродействием. Управление работой и удаленный контроль за охраняемой территорией может осуществляться при помощи веб-интерфейса в браузере или мобильного приложения Tapo. Для записи видео может использоваться карта памяти емкостью до 256 ГБ или «облачный» сервис. Отправка оповещений при обнаружении движения Установите камеру на входе в квартиру, дом или гараж, чтобы обеспечить безопасность имущества. При обнаружении движения поступит уведомление, ведь это может быть как курьер, так и незваные гости — световая и звуковая сигнализация поможет отпугнуть последних. Ночное видение Можете спать спокойно — камера будет наблюдать за домом всю ночь. Инфракрасное ночное видение с длиной волны 850 нм поддерживает автоматический фильтр переключения цвета в условиях низкой освещённости на расстоянии до 9 метров. Видео высокой чёткости Записывайте видео в кристально чистом разрешении 3 МП и наблюдайте за тем, что в точности происходило в любое время, когда камера была включена. Будьте уверены, что ваши дети находятся в безопасности. Живое видео и аудио Вдали от дома вы сможете убедиться, что ваши питомцы не набедокурили, а двусторонняя аудиосвязь позволит передать им, что вы соскучились (или что пора перестать грызть диван).