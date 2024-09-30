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Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GL

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Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GL
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GL
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GL
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GL
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 159224
Производитель: Xiaomi
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 790₽
69
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64
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Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia Xiaobai MJSXJ03CM
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6 290₽
О товаре

Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GL

IP-камера отличается высокой функциональностью, удобством и простотой использования и станет отличным выбором для вашего дома. Модель оснащена CMOS-матрицей на 3 Мп, благодаря чему максимальное разрешение видео может достигать 2304x1296 пикселей, а частота съемки может достигать 25 кадров/с. Другой отличительной особенностью камеры является поворотная конструкция, что обеспечивает угол обзора до 360°. Благодаря светосиле оптики f/1.4 и дальности действия ИК-подсветки 10 м вы сможете вести эффективную съемку в условиях плохой освещенности. Также модель оснащена микрофоном и динамиком, что позволяет использовать устройство в качестве радионяни. IP-камера выполнена в компактном корпусе с элегантном дизайном, благодаря чему отлично впишется в практически любой интерьер. Подключение осуществляется беспроводным способом при помощи протокола Wi-Fi 4 и мобильного приложения Mi Home. Для сохранения записей может использоваться как «облачное» хранилище, так и карты памяти. Важной особенностью камеры является совместимость с системой «умный дом».
Характеристики
Стандарт видеокамеры
IP
Тип видеокамеры
настольная, поворотная
Объектив
фикс. фокус
Мин. фокусное расстояние, мм
1.4
Макс. угол обзора, градусов
110
Ночной режим
есть
ИК-подсветка
есть
Дальность ИК-подсветки
10 м
Функции и особенности
встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
Тип карты памяти
microSD
Макс. угол поворота, градусов
360
Макс. угол наклона, градусов
118
Установка
настольная
Класс защиты IP
IP65
Мин. рабочая температура, °C
-10
Макс. рабочая температура, °C
50
Диафрагма
f/1.4
Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
360
Угол обзора камеры по вертикали, градусов
118
Датчики
движения
Поддержка кодеков
H.265
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Вопросы и ответы
А
Андрей
17 февраля 2024
Глобальная версия?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
19.02.2024 20:22:59
Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
А
Андрей
17 февраля 2024
Глобальная версия?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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5 790₽
69
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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