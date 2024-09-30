Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GL
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Код товара: 159224
Производитель: Xiaomi
5 790₽
69
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О товаре
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GLIP-камера отличается высокой функциональностью, удобством и простотой использования и станет отличным выбором для вашего дома. Модель оснащена CMOS-матрицей на 3 Мп, благодаря чему максимальное разрешение видео может достигать 2304x1296 пикселей, а частота съемки может достигать 25 кадров/с. Другой отличительной особенностью камеры является поворотная конструкция, что обеспечивает угол обзора до 360°. Благодаря светосиле оптики f/1.4 и дальности действия ИК-подсветки 10 м вы сможете вести эффективную съемку в условиях плохой освещенности. Также модель оснащена микрофоном и динамиком, что позволяет использовать устройство в качестве радионяни. IP-камера выполнена в компактном корпусе с элегантном дизайном, благодаря чему отлично впишется в практически любой интерьер. Подключение осуществляется беспроводным способом при помощи протокола Wi-Fi 4 и мобильного приложения Mi Home. Для сохранения записей может использоваться как «облачное» хранилище, так и карты памяти. Важной особенностью камеры является совместимость с системой «умный дом».
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- настольная, поворотная
- Объектив
- фикс. фокус
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 1.4
- Макс. угол обзора, градусов
- 110
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 10 м
- Функции и особенности
- встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
- Тип карты памяти
- microSD
- Макс. угол поворота, градусов
- 360
- Макс. угол наклона, градусов
- 118
- Установка
- настольная
- Класс защиты IP
- IP65
- Мин. рабочая температура, °C
- -10
- Макс. рабочая температура, °C
- 50
- Диафрагма
- f/1.4
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 360
- Угол обзора камеры по вертикали, градусов
- 118
- Датчики
- движения
- Поддержка кодеков
- H.265
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Вопросы и ответы
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А
Андрей
17 февраля 2024
Глобальная версия?
1
0 0
0
05.ru
19.02.2024 20:22:59
Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
А
Андрей
17 февраля 2024
Глобальная версия?
1
0
0