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Камера видеонаблюдения Xiaomi Mi 360° 2K Pro BHR4193GL IP-камера отличается высокой функциональностью, удобством и простотой использования и станет отличным выбором для вашего дома. Модель оснащена CMOS-матрицей на 3 Мп, благодаря чему максимальное разрешение видео может достигать 2304x1296 пикселей, а частота съемки может достигать 25 кадров/с. Другой отличительной особенностью камеры является поворотная конструкция, что обеспечивает угол обзора до 360°. Благодаря светосиле оптики f/1.4 и дальности действия ИК-подсветки 10 м вы сможете вести эффективную съемку в условиях плохой освещенности. Также модель оснащена микрофоном и динамиком, что позволяет использовать устройство в качестве радионяни. IP-камера выполнена в компактном корпусе с элегантном дизайном, благодаря чему отлично впишется в практически любой интерьер. Подключение осуществляется беспроводным способом при помощи протокола Wi-Fi 4 и мобильного приложения Mi Home. Для сохранения записей может использоваться как «облачное» хранилище, так и карты памяти. Важной особенностью камеры является совместимость с системой «умный дом».