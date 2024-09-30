Камера видеонаблюдения Xiaomi DingZero
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Код товара: 157093
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
3 970₽
47
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Характеристики
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- Ночной режим
- есть
- Датчики
- движения
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