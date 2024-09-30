Камера видеонаблюдения Xiaomi Xiaobai Wireless Camera With Gateway
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Код товара: 157078
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
4 600₽
25
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Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- настольная
- Макс. угол обзора, градусов
- 110
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Дальность ИК-подсветки
- 10 м
- Функции и особенности
- встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
- Интерфейсы
- USB
- Макс. угол поворота, градусов
- 360
- Макс. угол наклона, градусов
- 90
- Установка
- настольная, настенная
- Класс защиты IP
- IP65
- Мин. рабочая температура, °C
- -10
- Макс. рабочая температура, °C
- 50
- Датчики
- движения
- Поддержка кодеков
- H.265
- Количество ИК-светодиодов
- 6
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