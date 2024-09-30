Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4
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Код товара: 152348
Производитель: HIPER
1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4IP-камера обладает компактным корпусом и предназначена для создания системы наблюдения внутри помещений. При этом, благодаря качественному сенсору, динамику и микрофону, она позволяет организовать не только видеонаблюдение, но и голосовую связь в режиме реального времени. Интегрированная ИК-подсветка позволяет вести четкую и насыщенную запись в темное время суток. Подключение камеры осуществляется беспроводным способом посредством технологии Wi-Fi. Фирменное приложение предусматривает управление параметрами со смартфона. Среди прочих особенностей отмечаются управление поворотом и наклоном, система обнаружения движения, хранение файлов в облако или на карту памяти.
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- поворотная
- Мин. фокусное расстояние, мм
- 2.8
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Функции и особенности
- слот для карт памяти
- Тип карты памяти
- microSD
- Установка
- настольная, потолочная, настенная
- Класс защиты IP
- IP00
- Мин. рабочая температура, °C
- -10
- Макс. рабочая температура, °C
- 50
- Датчики
- движения
- Адаптер питания в комплекте
- есть
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Вопросы и ответы
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Д
Даяна
11 августа 2024
работает от питания? или можно зарядить и без шнура включить?
1
0 0
0
05.ru
11.08.2024 09:44:01
Добрый день! Работает от питания
Ответить
0 0
Д
Даяна
11 августа 2024
работает от питания? или можно зарядить и без шнура включить?
1
0
0