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Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4 IP-камера обладает компактным корпусом и предназначена для создания системы наблюдения внутри помещений. При этом, благодаря качественному сенсору, динамику и микрофону, она позволяет организовать не только видеонаблюдение, но и голосовую связь в режиме реального времени. Интегрированная ИК-подсветка позволяет вести четкую и насыщенную запись в темное время суток. Подключение камеры осуществляется беспроводным способом посредством технологии Wi-Fi. Фирменное приложение предусматривает управление параметрами со смартфона. Среди прочих особенностей отмечаются управление поворотом и наклоном, система обнаружения движения, хранение файлов в облако или на карту памяти.