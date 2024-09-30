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Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4

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Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4
Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4
Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4
Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 152348
Производитель: HIPER
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
2 290₽
О товаре

Камера видеонаблюдения HIPER IoT Cam M4

IP-камера обладает компактным корпусом и предназначена для создания системы наблюдения внутри помещений. При этом, благодаря качественному сенсору, динамику и микрофону, она позволяет организовать не только видеонаблюдение, но и голосовую связь в режиме реального времени. Интегрированная ИК-подсветка позволяет вести четкую и насыщенную запись в темное время суток. Подключение камеры осуществляется беспроводным способом посредством технологии Wi-Fi. Фирменное приложение предусматривает управление параметрами со смартфона. Среди прочих особенностей отмечаются управление поворотом и наклоном, система обнаружения движения, хранение файлов в облако или на карту памяти.
Характеристики
Стандарт видеокамеры
IP
Тип видеокамеры
поворотная
Мин. фокусное расстояние, мм
2.8
Ночной режим
есть
ИК-подсветка
есть
Функции и особенности
слот для карт памяти
Тип карты памяти
microSD
Установка
настольная, потолочная, настенная
Класс защиты IP
IP00
Мин. рабочая температура, °C
-10
Макс. рабочая температура, °C
50
Датчики
движения
Адаптер питания в комплекте
есть
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Вопросы и ответы
Д
Даяна
11 августа 2024
работает от питания? или можно зарядить и без шнура включить?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
11.08.2024 09:44:01
Добрый день! Работает от питания
Ответить
0 0
Д
Даяна
11 августа 2024
работает от питания? или можно зарядить и без шнура включить?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа