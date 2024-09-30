Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310

Наведите на фотографию для увеличения
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
2
вопроса
В сравнение
В избранное
Код товара: 137300
Производитель: TP-LINK
5
2 отзыва
2
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 490₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia JTSXJ01CM
4 450₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia JTSXJ01CM
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
4 220₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B
4 220₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi DingZero
3 970₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi DingZero
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Xiaobai Wireless Camera With Gateway
4 600₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Xiaobai Wireless Camera With Gateway
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения EZVIZ CS-H3C
4 490₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения EZVIZ CS-H3C
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi AW300
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi AW300
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia JTSXJ01CM
Камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia JTSXJ01CM
4 450₽
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500 (B)
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500 (B)
4 170₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
4 220₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B
Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B
4 220₽
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T503 (C) (2.8mm)
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T503 (C) (2.8mm)
4 170₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Камера видеонаблюдения Xiaomi DingZero
Камера видеонаблюдения Xiaomi DingZero
3 970₽
О товаре

Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310

Оснащенная 3-мегапиксельной матрицей IP-камера универсальна с точки зрения выбора места установки. Устройство, соответствующее степени защиты IP66, защищено от пыли и осадков. Это дает возможность эксплуатировать камеру вне зданий. Универсальна модель и по способу подключения. Камера может задействовать для передачи информации Wi-Fi и Ethernet. Устройство гарантированно сохраняет работоспособность при температуре воздуха от -20 до 45 °C и относительной влажности от 10 до 90 %. Камера поддерживает разрешение до 2304x1296. Максимальная частота кадров – 15 кадров в секунду. Конструкцией устройства предусмотрены микрофон и динамик. Поддерживается функция ночной съемки, реализованная благодаря ИК-подсветке, дальность действия которой составляет 30 м. Дистанционное взаимодействие с устройством осуществляется с помощью мобильного приложения Tapo. В комплектацию камеры входят водонепроницаемая прокладка, водонепроницаемые крепления для кабеля, крепеж, руководство по быстрой настройке, адаптер питания и монтажный шаблон.
  • Кристально чистое изображение благодаря разрешению 3 Мп.
  • Проводное или беспроводное подключение: по кабелю Ethernet или по Wi‑Fi.
  • Ночное видение: видимость до 30 метров даже в полной темноте.
  • Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения.
  • Сигнализация: световые и звуковые эффекты для отпугивания незваных гостей.
  • Двусторонняя аудиосвязь: связь через встроенный микрофон и динамик.
  • Локальное хранилище позволит хранить видео на карте microSD объёмом до 128 ГБ.
  • Голосовое управление: работает с Google Ассистентом
    • Характеристики
    Стандарт видеокамеры
    IP
    Тип видеокамеры
    уличная
    Объектив
    фикс. фокус
    Мин. фокусное расстояние, мм
    3.89
    Макс. угол обзора, градусов
    104
    Ночной режим
    есть
    ИК-подсветка
    есть
    Дальность ИК-подсветки
    30 м
    Функции и особенности
    встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
    Интерфейсы
    Ethernet
    Тип карты памяти
    microSD
    Установка
    настенная
    Класс защиты IP
    IP66
    Мин. рабочая температура, °C
    -20
    Макс. рабочая температура, °C
    45
    Диафрагма
    f/2.2
    Датчики
    движения
    Поддержка кодеков
    H.264
    Адаптер питания в комплекте
    есть
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
    Оставьте отзыв о товаре

    Поделитесь своими впечатлениями о товаре

    М
    М
    Мегафон
    22 декабря 2022
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    8
    8
    89640092699
    22 декабря 2022
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    М
    Мегафон
    22 декабря 2022
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы
    Вопросы и ответы
    У
    Ума
    31 июля 2021
    Нужно Камеру наблюдение установить в саду, где нет интернета. И хотелось бы подключить на телефон чтоб можно было следить через телефон Есть ли камеры со своим модемом инета? Что можете посоветовать???
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    01.08.2021 18:13:36
    Добрый день, Ума! Обратитесь к нам в чат, либо по горячей линии 88005110505 - постараемся Вам подобрать модель!)
    Ответить
    0 0
    N
    No info
    19 сентября 2024
    Можно ли ее просматривать на телефоне? И как?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    19.09.2024 19:43:10
    Здравствуйте! Да
    Ответить
    0 0
    У
    Ума
    31 июля 2021
    Нужно Камеру наблюдение установить в саду, где нет интернета. И хотелось бы подключить на телефон чтоб можно было следить через телефон Есть ли камеры со своим модемом инета? Что можете посоветовать???
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
    В избранное
    4 490₽
    53
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа