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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C310 Оснащенная 3-мегапиксельной матрицей IP-камера универсальна с точки зрения выбора места установки. Устройство, соответствующее степени защиты IP66, защищено от пыли и осадков. Это дает возможность эксплуатировать камеру вне зданий. Универсальна модель и по способу подключения. Камера может задействовать для передачи информации Wi-Fi и Ethernet. Устройство гарантированно сохраняет работоспособность при температуре воздуха от -20 до 45 °C и относительной влажности от 10 до 90 %. Камера поддерживает разрешение до 2304x1296. Максимальная частота кадров – 15 кадров в секунду. Конструкцией устройства предусмотрены микрофон и динамик. Поддерживается функция ночной съемки, реализованная благодаря ИК-подсветке, дальность действия которой составляет 30 м. Дистанционное взаимодействие с устройством осуществляется с помощью мобильного приложения Tapo. В комплектацию камеры входят водонепроницаемая прокладка, водонепроницаемые крепления для кабеля, крепеж, руководство по быстрой настройке, адаптер питания и монтажный шаблон. Кристально чистое изображение благодаря разрешению 3 Мп. Проводное или беспроводное подключение: по кабелю Ethernet или по Wi‑Fi. Ночное видение: видимость до 30 метров даже в полной темноте. Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения. Сигнализация: световые и звуковые эффекты для отпугивания незваных гостей. Двусторонняя аудиосвязь: связь через встроенный микрофон и динамик. Локальное хранилище позволит хранить видео на карте microSD объёмом до 128 ГБ. Голосовое управление: работает с Google Ассистентом