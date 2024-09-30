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Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B

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Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B
Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B
Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B
Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 134183
Производитель: YI
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О товаре

Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B

Предназначенная для установки внутри помещений IP-камера отличается наличием двух поворотных механизмов, позволяющих обеспечивать вращение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В результате обеспечивается съемка почти любой точки пространства. Объектив камеры характеризуется углом обзора по горизонтали, составляющим 112°. Матрица – 2-мегапиксельная. Камера производит съемку с разрешением 1920x1080 и частотой 25 кадров в секунду. Такая «картинка» более чем достаточна для решения любых стандартных задач. IP-камера подключается беспроводным способом. Фактически это означает, что установить устройство можно где угодно: достаточно будет лишь гарантировать доступность сети Wi-Fi (например – с помощью повторителя). Доступны настройки контрастности, насыщенности, оттенка, скорости передачи данных, четкости и яркости. Разработчиками камеры предусмотрена функция ночной съемки. Есть и система обнаружения движения. Сохранять данные можно в облако или на карту памяти microSD, объем которой может достигать 32 ГБ.
  • Камера YI Dome 1080p
    • Умная система видеонаблюдения с диапазоном панорамирования 360°.
  • Будьте в курсе происходящего
    • Благодаря применению современной технологии PIR минимизируется количество ложных срабатываний, и вы просматриваете видео в режиме реального времени только в тех случаях, когда это действительно необходимо.
  • Удобные варианты установки камеры
    • Разместите камеру YI Dome 1080P там, где удобно именно вам - на потолке, на стене, на столе - на любой горизонтальной или вертикальной поверхности.
  • Ваше спокойствие в одно касание
    • Занимайтесь своими делами, отправляйтесь в отпуск со спокойной душой - с YI Home App вы всегда будете на связи с вашим домашним питомцем, родными и близкими, а также наблюдать за безопасностью ваших помещений, когда вы далеко. Вы будете мгновенно оповещены о происходящем сообщением на ваш смартфон с прикрепленным шестисекундным видеороликом. Технология искуственного интеллекта способствует улучшенному обнаружению движущихся объектов и звуков. Воспользуйтесь дополнительными возможностями хранения видеозаписей с YI Cloud.
  • Работает с Алексой
    • Все камеры безопасности от YI Technology официально совместимы с виртуальным помощником Amazon Alexa, а также c экранными устройствами Alexa. Вы можете поручить Alexa включить камеру или просмотреть прямую трансляцию с помощью простой голосовой команды.
  • Приложение YI Home App для ПК и Mac
    • Приложение YI Home App предназначено для работы с полноценной линейкой камер видеонаблюдения YI/Kami. С помощью этого приложения вы можете в любое время легко управлять камерой со всего мира.
    Характеристики
    Стандарт видеокамеры
    IP
    Тип видеокамеры
    панорамная, купольная, поворотная
    Объектив
    zoom
    Мин. фокусное расстояние, мм
    0
    Макс. фокусное расстояние, мм
    2.5
    Макс. угол обзора, градусов
    112
    Ночной режим
    есть
    ИК-подсветка
    есть
    Дальность ИК-подсветки
    3 м
    Функции и особенности
    встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
    Тип карты памяти
    microSD
    Макс. угол поворота, градусов
    345
    Макс. угол наклона, градусов
    115
    Установка
    настольная, потолочная, настенная
    Мин. рабочая температура, °C
    0
    Макс. рабочая температура, °C
    50
    Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
    345
    Угол обзора камеры по вертикали, градусов
    115
    Датчики
    звука, движения
    Поддержка кодеков
    H.264
    Адаптер питания в комплекте
    есть
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    4 220₽
    50
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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    В магазинах:
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