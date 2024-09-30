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Камера видеонаблюдения YI YHS.2016B Предназначенная для установки внутри помещений IP-камера отличается наличием двух поворотных механизмов, позволяющих обеспечивать вращение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В результате обеспечивается съемка почти любой точки пространства. Объектив камеры характеризуется углом обзора по горизонтали, составляющим 112°. Матрица – 2-мегапиксельная. Камера производит съемку с разрешением 1920x1080 и частотой 25 кадров в секунду. Такая «картинка» более чем достаточна для решения любых стандартных задач. IP-камера подключается беспроводным способом. Фактически это означает, что установить устройство можно где угодно: достаточно будет лишь гарантировать доступность сети Wi-Fi (например – с помощью повторителя). Доступны настройки контрастности, насыщенности, оттенка, скорости передачи данных, четкости и яркости. Разработчиками камеры предусмотрена функция ночной съемки. Есть и система обнаружения движения. Сохранять данные можно в облако или на карту памяти microSD, объем которой может достигать 32 ГБ. Камера YI Dome 1080p Умная система видеонаблюдения с диапазоном панорамирования 360°. Будьте в курсе происходящего Благодаря применению современной технологии PIR минимизируется количество ложных срабатываний, и вы просматриваете видео в режиме реального времени только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Удобные варианты установки камеры Разместите камеру YI Dome 1080P там, где удобно именно вам - на потолке, на стене, на столе - на любой горизонтальной или вертикальной поверхности. Ваше спокойствие в одно касание Занимайтесь своими делами, отправляйтесь в отпуск со спокойной душой - с YI Home App вы всегда будете на связи с вашим домашним питомцем, родными и близкими, а также наблюдать за безопасностью ваших помещений, когда вы далеко. Вы будете мгновенно оповещены о происходящем сообщением на ваш смартфон с прикрепленным шестисекундным видеороликом. Технология искуственного интеллекта способствует улучшенному обнаружению движущихся объектов и звуков. Воспользуйтесь дополнительными возможностями хранения видеозаписей с YI Cloud. Работает с Алексой Все камеры безопасности от YI Technology официально совместимы с виртуальным помощником Amazon Alexa, а также c экранными устройствами Alexa. Вы можете поручить Alexa включить камеру или просмотреть прямую трансляцию с помощью простой голосовой команды. Приложение YI Home App для ПК и Mac Приложение YI Home App предназначено для работы с полноценной линейкой камер видеонаблюдения YI/Kami. С помощью этого приложения вы можете в любое время легко управлять камерой со всего мира.