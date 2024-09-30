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Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera

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Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 126373
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
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ДО 30.09.24

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О товаре

Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera

Благодаря наличию механизмов вращения по горизонтали и вертикали IP-камера способна обеспечить съемку почти любой точки пространства. Модель предназначена для размещения в помещениях. Подключение устройства – беспроводное. Камера может быть установлена в любой точке зоны покрытия Wi-Fi. Предусмотрена возможность удаленного просмотра с помощью мобильных устройств. Камера отличается простотой первичной настройки. Для сохранения информации можно использовать карты памяти microSD, объем которых может достигать 32 ГБ. Камера производит съемку видео с разрешением 1920x1080. Такая детализация изображения достаточна для домашнего видеонаблюдения в подавляющем большинстве случаев. Расширенные звуковые возможности гарантирует наличие не только микрофона, но и динамика. Как и почти любое устройство рассматриваемого типа, камера располагает системой обнаружения движения. Естественно, что есть и ночная съемка, реализованная за счет наличия инфракрасной подсветки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации камеры – от 0 до 50 °C.
Характеристики
Стандарт видеокамеры
IP
Тип видеокамеры
панорамная, купольная, поворотная
Объектив
zoom
Макс. фокусное расстояние, мм
2.5
Макс. угол обзора, градусов
112
Ночной режим
есть
ИК-подсветка
есть
Минимальная освещенность (цвет.), люкс
0
Функции и особенности
встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
Тип карты памяти
microSD
Макс. угол поворота, градусов
345
Макс. угол наклона, градусов
115
Установка
настольная, потолочная, настенная
Мин. рабочая температура, °C
0
Макс. рабочая температура, °C
50
Диафрагма
f/1.8
Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
0
Угол обзора камеры по вертикали, градусов
0
Датчики
звука, движения
Поддержка кодеков
H.264
Адаптер питания в комплекте
есть
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В избранное
4 220₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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