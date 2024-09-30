Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera
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Код товара: 126373
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
4 220₽
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О товаре
Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome CameraБлагодаря наличию механизмов вращения по горизонтали и вертикали IP-камера способна обеспечить съемку почти любой точки пространства. Модель предназначена для размещения в помещениях. Подключение устройства – беспроводное. Камера может быть установлена в любой точке зоны покрытия Wi-Fi. Предусмотрена возможность удаленного просмотра с помощью мобильных устройств. Камера отличается простотой первичной настройки. Для сохранения информации можно использовать карты памяти microSD, объем которых может достигать 32 ГБ. Камера производит съемку видео с разрешением 1920x1080. Такая детализация изображения достаточна для домашнего видеонаблюдения в подавляющем большинстве случаев. Расширенные звуковые возможности гарантирует наличие не только микрофона, но и динамика. Как и почти любое устройство рассматриваемого типа, камера располагает системой обнаружения движения. Естественно, что есть и ночная съемка, реализованная за счет наличия инфракрасной подсветки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации камеры – от 0 до 50 °C.
Характеристики
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- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип видеокамеры
- панорамная, купольная, поворотная
- Объектив
- zoom
- Макс. фокусное расстояние, мм
- 2.5
- Макс. угол обзора, градусов
- 112
- Ночной режим
- есть
- ИК-подсветка
- есть
- Минимальная освещенность (цвет.), люкс
- 0
- Функции и особенности
- встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти
- Тип карты памяти
- microSD
- Макс. угол поворота, градусов
- 345
- Макс. угол наклона, градусов
- 115
- Установка
- настольная, потолочная, настенная
- Мин. рабочая температура, °C
- 0
- Макс. рабочая температура, °C
- 50
- Диафрагма
- f/1.8
- Угол обзора камеры по горизонтали, градусов
- 0
- Угол обзора камеры по вертикали, градусов
- 0
- Датчики
- звука, движения
- Поддержка кодеков
- H.264
- Адаптер питания в комплекте
- есть
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