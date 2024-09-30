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Камера видеонаблюдения Xiaomi Dome Camera Благодаря наличию механизмов вращения по горизонтали и вертикали IP-камера способна обеспечить съемку почти любой точки пространства. Модель предназначена для размещения в помещениях. Подключение устройства – беспроводное. Камера может быть установлена в любой точке зоны покрытия Wi-Fi. Предусмотрена возможность удаленного просмотра с помощью мобильных устройств. Камера отличается простотой первичной настройки. Для сохранения информации можно использовать карты памяти microSD, объем которых может достигать 32 ГБ. Камера производит съемку видео с разрешением 1920x1080. Такая детализация изображения достаточна для домашнего видеонаблюдения в подавляющем большинстве случаев. Расширенные звуковые возможности гарантирует наличие не только микрофона, но и динамика. Как и почти любое устройство рассматриваемого типа, камера располагает системой обнаружения движения. Естественно, что есть и ночная съемка, реализованная за счет наличия инфракрасной подсветки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации камеры – от 0 до 50 °C.