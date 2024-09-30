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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100 IP-камера – модель от широко известного производителя сетевого оборудования. Устройство, оснащенное 2-мегапиксельной матрицей, предназначено для эксплуатации внутри помещений. Особенностью камеры является поддержка приложения Tapo, совместимого с iOS и Android. Вы, в частности, сможете осуществлять удаленный онлайн-просмотр. Ограничений по расстоянию нет: вам потребуется лишь интернет-подключение. Стоит отметить и возможность аудиосвязи, которая реализована благодаря наличию микрофона и динамика. IP-камера производит съемку с разрешением 1920x1080. Способ подключения – беспроводной. Вы сможете с легкостью менять место установки камеры. В наличии функция ночной съемки, реализованная посредством инфракрасной подсветки. Есть и система обнаружения движения. Функционирование устройства возможно при температуре воздуха от 0 до 40 °C. Максимальная рабочая влажность – 90 %. Камера исключительно компактна.