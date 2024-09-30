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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100

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Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
1
вопрос
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Код товара: 125946
Производитель: TP-LINK
5
2 отзыва
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

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О товаре

Камера видеонаблюдения TP-LINK Tapo C100

IP-камера – модель от широко известного производителя сетевого оборудования. Устройство, оснащенное 2-мегапиксельной матрицей, предназначено для эксплуатации внутри помещений. Особенностью камеры является поддержка приложения Tapo, совместимого с iOS и Android. Вы, в частности, сможете осуществлять удаленный онлайн-просмотр. Ограничений по расстоянию нет: вам потребуется лишь интернет-подключение. Стоит отметить и возможность аудиосвязи, которая реализована благодаря наличию микрофона и динамика. IP-камера производит съемку с разрешением 1920x1080. Способ подключения – беспроводной. Вы сможете с легкостью менять место установки камеры. В наличии функция ночной съемки, реализованная посредством инфракрасной подсветки. Есть и система обнаружения движения. Функционирование устройства возможно при температуре воздуха от 0 до 40 °C. Максимальная рабочая влажность – 90 %. Камера исключительно компактна.
Характеристики
Стандарт видеокамеры
IP
Тип видеокамеры
настольная, настенная
Объектив
фикс. фокус
Мин. фокусное расстояние, мм
3.3
Макс. угол обзора, градусов
105
Ночной режим
есть
ИК-подсветка
есть
Дальность ИК-подсветки
9 м
Функции и особенности
встроенный микрофон, встроенный динамик, слот для карт памяти, ИК-фильтр
Тип карты памяти
microSD
Установка
настольная, настенная
Макс. рабочая температура, °C
40
Диафрагма
f/2.0
Датчики
движения
Поддержка кодеков
H.264
Адаптер питания в комплекте
есть
Количество ИК-светодиодов
1
Посмотреть все характеристики
Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

А
А
Айша
11 сентября 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
А
А
Алибекова Патимат Хасаевна
9 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень понравилась. Выручает
Ответить
0 0
А
Айша
11 сентября 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
С
Сайгид
13 августа 2023
Здравствуйте. Камера подключается к телефону?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
13.08.2023 19:27:03
Добрый день! Да
Ответить
0 0
С
Сайгид
13 августа 2023
Здравствуйте. Камера подключается к телефону?
1 Ответить
0
0
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2 090₽
25
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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